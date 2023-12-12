محافظ الدقهلية: مصر تشهد عرسا انتخابيا غير مسبوق

أكد محافظ الدقهلية، الدكتور أيمن مختار، أن المحافظة تشهد عرسا انتخابيا غير مسبوق يتسم بالتعاون والمحبة والوطنية، مثمنا دور المراقبين والمتابعين المحليين والدوليين المصرح لهم من الهيئة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات الرئاسية في مصر للتأكد من أداء الانتخابات وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها في القانون والدستور.



جاء ذلك خلال استقبال المحافظ، اليوم الثلاثاء، النائب عادل عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له الذي ضم النائب يسري المغازي والنائبة غادة إبراهيم والنائبة زمزم عبدالله أحمد أعضاء البرلمان العربي، وذلك في إطار زيارتهم للدقهلية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية 2024.



وأعرب المحافظ عن سعادته البالغة لزيارة وفد البرلمان العربي ليشاهدوا الملحمة الوطنية التي يصنعها أبناء محافظة الدقهلية.



من جانبه، قال رئيس البرلمان العربي إن الشعب المصري صنع ملحمة وطنية أثبت خلالها أنه شعب لديه وعي وإدراك بأهمية الوطن وبنائه، مشيراً إلى أن مصر لها أهمية كبيرة بالنسبة للدول العربية فهي قلب الوطن العربي، ونعمل في البرلمان العربي من أجل مزيد من التعاون المشترك بين كافة الدول العربية من أجل التنمية المستدامة لهذه الدول.



وأشاد رئيس البرلمان العربي بالإجراءات التي نفذتها محافظة الدقهلية بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة من أجل إجراء الانتخابات الرئاسية والتيسير والتسهيل على المواطنين للإدلاء بأصواتهم.



وأهدى محافظ الدقهلية درع المحافظة إلى رئيس البرلمان العربي تقديراً لزيارته الأولى لمحافظة الدقهلية ومتابعة سير الانتخابات الرئاسية.