نشأت الديهي: انتخابات الرئاسة 2024 تحمل شعار "كامل العدد"

علق الإعلامى نشأت الديهى، على مشاهد إقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات الرئاسة 2024.

وأكد نشأت الديهى علي قناة "تن"، أن انتخابات الرئاسة 2024 تحمل شعار "كامل العدد"، وهذا يعكس حيوية النظام السياسي كله.

وتابع نشأت الديهى: لن يستطيع أحد أن يقول بأن أعداد الناخبين أقل من المتوقع.

الوطنية للانتخابات

وكان أكد المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية 2024 مشرفة وهي عرس ديموقراطي ينم عن وعي حقيقي للمواطن، والإقبال في اليوم الثالث بكثافة عالية غير متوقعة.

وأضاف في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن سير عمليات التصويت،"نتوقع نتيجة تاريخية لم تشهدها مصر، وهذا ما يتضح من كل المداخلات في المؤتمر الصحفي، ونشكر الجميع، مستمرون في العمل بكل اللجان الفرعية حتى نهاية ميعاد الاقتراع في التاسعة مساءً، ونهاية تمكين الناس من الإدلاء بأصواتهم".

