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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف تفاصيل خطيرة عن العمليات البرية في غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي
وزير الدفاع الإسرائيلي

كشف وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف جالانت، اليوم الثلاثاء، أن القوات الإسرائيلية تعمل في أعماق الأرض في قطاع غزة.

 

وقال جالانت بعد تقييم أجراه مع الفرقة 162 التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي: “يتم تنفيذ عمليات فوق الأرض، ولكن هناك أيضًا عمليات تنفذ تحت الأرض للعثور على المخابئ وغرف الحرب ومراكز الاتصالات ومستودعات الذخيرة وقاعات الاجتماعات.. سنرى هذه الأشياء في الصور في الأيام المقبلة”.

 

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن ”إخوة أحمد غندور، القائد السابق لكتيبة شمال غزة التابعة لحماس والذي قُتل في غارة إسرائيلية، يتم استجوابهم من قبل إسرائيل”.

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وقال جالانت، إنهم “يخبروننا بالفعل بجزء كبير من قصص هجوم 7 أكتوبر، وأشياء أخرى.. نحن نعمل على تعميق العمليات، حماس تنكسر في مدينة غزة.. وقريبا سنقضي على البنية التحتية لحماس بأكملها في مدينة غزة”.

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