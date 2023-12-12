مراسل "صدى البلد" بالمنيا: الشعب المصري يسطر التاريخ أمام صناديق الانتخابات

قال مصطفى الشيمي، مراسل صدى البلد في محافظة المنيا، إن الشعب المصري اليوم سطر تاريخا، وأثبت للعالم أن مصر تعيش في أبهى عصور الديمقراطية، والأهالي في محافظة المنيا وفي كل محافظات الصعيد يوجد إقبال كبير على صناديق الانتخابات.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف "الشيمي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يوجد أجواء حماسية، وأجواء فرحة، "لما تبص في عيون كل واحد مصري، وكل ست مصرية، سواء شباب أو شابات أو نساء أو شيوخ أو حتى الأطفال في نظرة لما تبص في عيونهم تحس فعلا باهتمامهم".

وتابع أن الشعب المصري يقدم ملحمة وطنية أمام صناديق الانتخابات، موضحا أنه متواجد في لجان الانتخابات، ويوجد إصرار من ذوي الهمم على المشاركة في الانتخابات وخاصة من كبار السن.

وأجرى مراسل “صدى البلد” مع أحد سيدات كبار السن من ذوي الهمم التي لديها من العمر 88 عاما وحرصت على التواجد والمشاركة في الانتخابات الرئاسية، قائلة: "أصريت على الحضور على أشارك وحبي للريس ربنا يخليه ويعيش ويكمل يارب العالمين".