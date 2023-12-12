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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مراسلة صدى البلد ببورسعيد: احتفالات كبيرة بمدن القناة بالانتخابات الرئاسية

مراسلة صدى البلد
مراسلة صدى البلد في بورسعيد

قالت رضوى نبيل، مراسلة “صدى البلد” في بورسعيد، إن محافظة بورسعيد بها احتفالات كبيرة وكل مدن القناة بالانتخابات الرئاسية، وهناك حالة من السعادة الكبيرة بين المواطنين. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضافت رضوى، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن التصويت وعملية الانتخاب لا تتوقف عند فئة معينة أو عمر معين، ويوجد شباب ورجال وشيوخ وكبار سن، فضلا عن حالات إنسانية، وحالات مرضية كثيرة. 

وتحدثت مراسلة “صدى البلد”، مع عدد من الأطفال المتواجدين برفقة أسرهم في الانتخابات الرئاسية، والذين عبروا عن سعادتهم الكبيرة بالتواجد أمام لجان الانتخابات، وسعداء بالمشاركة للمرة الأولى في الانتخابات. 

الانتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى مراسلة صدى البلد قناة صدي البلد

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