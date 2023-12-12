الشباب يتواجد بقوة أمام اللجان للمشاركة في الانتخابات بالفيوم

قالت ماهيتاب مختار، مراسلة صدى البلد من الفيوم، إنه يوجد عرس انتخابي رائع في محافظة الفيوم، وتم غلق اللجان في التاسعة مساء، وسيتم العمل على فرز الأصوات خلال الساعات المقبلة، والشعب أكد أن لديه وعي سياسي، وسيشارك في العملية الانتخابية على الرغم من الأجواء الشتوية والبرودة.

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضافت "ماهيتاب"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أن الشعب المصري أكد أنه يحقق المستحيل تحت أي ظروف، وكان هناك بعض المتطوعين يعملون على تسهيل الأمور أمام المواطنين، والعمل على التشجيع على الانتخابات.

وتابعت، أن نسبة كبيرة من الشباب كانوا متواجدين للإدلاء بأصواتهم في اللجان الانتخابية المختلفة.