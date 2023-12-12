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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع غلق اللجان في ختام الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

تابع الدكتور محمد هانى غُنيم محافظ بني سويف،من مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية بديوان المحافظة المتصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، غلق اللجان في ختام اليوم الثالث والأخير لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والتي جرى عقدها على مدار 3 أيام، داخل لجان ومقار الاقتراع بالمحافظة ، والتي تضم 9 لجان عامة و497 لجنة فرعية داخل 450 مركز انتخابي ، بجانب 4 لجان للمغتربين.

 

واطمأن المحافظ على  أعمال غلق اللجان في آخر أيام الاقتراع،والذي بدأ منذ الساعة التاسعة صباحا ،وفق تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات،وذلك وسط إجراءات تأمين بالتنسيق والتعاون بين الجهات التنفيذية والأمنية وقوات التأمين من القوات المسلحة والشرطة وتحت الإشراف القضائي.

 

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