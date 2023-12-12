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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

كثافة جماهيرية.. مد التصويت ساعة في مدرسة مصر الحرة في المعصرة ..فيديو

اللجان الانتخابية
اللجان الانتخابية في حي المعصرة

أعلنت اللجان الانتخابية في مدرسة مصر الحرة في المعصرة مد فترة التصويت ساعة في الماراثون الانتخابي لانتخابات الرئاسة ٢٠٢٤.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

 تضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

اللجان الانتخابية الوطنية للانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 انتخابات الرئاسة2024 انتخابات الرئاسة

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