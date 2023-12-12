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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أحمد فتحي: الحوار الوطني كان مفتاحا للمشهد الانتخابي الحالي|فيديو

أحمد فتحي مقرر لجنة
أحمد فتحي مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني

قال أحمد فتحي، مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني كان مفتاحاً للمشهد الانتخابي الذي يحدث حالياً في الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكداً أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بدأت تهتم بإتحاد طلاب مدارس الجمهورية خلال الفترات الماضية.

الانتخابات الرئاسية 2024

 

وأضاف أحمد فتحي، خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" ، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الشباب المصري أصبحوا على قدر كبير من المسئولية والوعي الوطني، وهذا الوعي كان ناتجا طبيعيا لكل الحوارات والمؤتمرات السياسية التي تم تدشينها من أجل الحديث مع هذه الفئة.

وأشار مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني إلى، أن  اتجاه الدولة نحو تمكين الشباب في كل المجالات جعل الشباب لديهم انتماء وطني شديد، حيث كانت نسب تمكين الشباب في البرلمان عام 2010 تبلغ 7%، و في عام 2012 بلغت 11%، و في عام 2015 بلغت 15% في عهد الرئيس السيسي.

 

الحوار الوطني تقنية الفار الانتخابات الرئاسية تنسيقية شباب الاحزاب مدارس الجمهورية

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