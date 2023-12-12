القضاة يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية بلجنة المغتربين بالعريش

أدلى القضاة من أعضاء اللجنة العامة للانتخابات في شمال سيناء، بأصواتهم في لجنة الشهيد رفيق عزت الإعدادية بنين - إحدى لجان المغتربين في مدينة العريش خلال الانتخابات الرئاسية 2024.



وأكد القضاة أن التصويت في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وحق دستوري للمواطنين المصريين.



وتضم شمال سيناء لجنة عامة بها 11 دائرة انتخابية، موزعين على 40 مقرا انتخابيا بعدد 53 لجنة انتخابية تضم 7 لجان وافدين، مشيرًا إلى أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات الرئاسية نحو 299 ألف شخص.



وشهدت الانتخابات إقبالا كبيرا في محافظة شمال سيناء من الناخبين خلال أيام الانتخابات الثلاثة.

