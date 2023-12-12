الانتخابات الرئاسية.. بدء عملية فرز الأصوات بلجنة الزمالك.. صور

بدأت، منذ قليل، عملية فرز أصوات الناخبين بلجنة الزمالك، بالانتخابات الرئاسية 2024.

جاء ذلك عقب غلق باب الاقتراع في الساعة التاسعة مساء، بعدما استمرت عملية التصويت طوال ثلاثة أيام من الأحد إلى الثلاثاء.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوى، انتهاء اليوم الثالث والأخير من أيام التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، وغلق اللجان الفرعية على أن تواصل بعض اللجان عملها فى استقبال المواطنين المتواجدين محيطها فقط.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطى والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطنى جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصرى السياسية والنقابية والأهلية.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.