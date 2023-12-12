الانتخابات الرئاسية 2024| بدء أعمال الفرز بلجان اقتراع محافظة الإسماعيلية





بدأت في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء 12-12-2023، لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، أعمال الفرز، وذلك بعد انتهاء استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية والتي أجريت تحت إشراف قضائي كامل، ووسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، علي مدار 3 ايام سابقة.

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ويخوض غمار المنافسة الانتخابية على منصب رئيس البلاد 4 مرشحين رئاسيين هم كل من: عبد الفتاح السيسي، فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، وحازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري.



ورصد «صدي البلد» اعمال فرز الأصوات في لجنة مدرسة الشهيد جواد حسني بحي ثان بمحافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار احمد غنيم.

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