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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حماة الوطن في ختام الانتخابات الرئاسية: مشاركة إيجابية غير مسبوقة نالت إشادة العالم

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

تابع حزب حماة الوطن برئاسة الفريق جلال الهريدي، عمليات تصويت المصريين بالداخل في الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت لمدة 3 أيام، بدأت يوم /الأحد/ الماضي وانتهت اليوم /الثلاثاء/، وسط مشاركة إيجابية وغير مسبوقة من جميع أبناء الشعب المصري.


وأضاف الحزب - في بيان - أن هذه المشاركة الكبيرة من جانب الناخبين تعبر عن ثقة المواطنين في أهمية الاستحقاق الدستوري، فضلا عن الضمانات التي توافرت في العملية الانتخابية وخروجها بشكل ديمقراطي.


وأشاد حماة الوطن، بحرص كل مصري على ممارسة حقه الدستوري والتعبير عن رأيه في اختيار رئيس مصر القادم، والاستجابة للنداء الوطني في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة.


وثمن الحزب جهود كافة مؤسسات الدولة وفي مقدمتها الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي نجحت وبجدارة في تسهيل وتيسير الإجراءات أمام الجميع من أجل الخروج بهذا الاستحقاق بالصورة التي تليق بمصر.


وأكد حماة الوطن، أن المصريين استطاعوا توصيل رسالة للعالم بوقوفهم واصطفافهم خلف الدولة من أجل الوصول بها إلى المكانة التي تستحقها، ولاستكمال جهود التنمية المستدامة، وتحقيق كافة تطلعات المواطنين.

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