المحافظات الحدودية تثبت وجودها في اليوم الثالث للانتخابات الرئاسية.. كثافة عددية على لجان البحر الأحمر والشباب وكبار السن على قلب رجل واحد

محافظ جنوب سيناء: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا تاريخيا يؤكد وعي المواطن بحقه الدستوري

كثافة عددية على لجان الاقتراع بالبحر الأحمر لليوم الثالث من الانتخابات



الشباب وكبار السن يحتشدون أمام لجان الانتخابات بالوادى الجديد



أكد محافظ جنوب سيناء خالد فودة، أن اللجان الانتخابية بالمحافظة شهدت إقبالا تاريخيا من كافة الفئات العمرية من أبناء المحافظة بما يؤكد وعي أبناء المحافظة وحرصهم على المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024 للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.



وشدد محافظ جنوب سيناء على أن أبناء المحافظة حرصوا على التوافد على اللجان الانتخابية منذ الساعات الأولى للإدلاء بأصواتهم حتي في ثالث أيام التصويت.



جاء ذلك خلال قيام المحافظ بجولة تفقدية لمتابعة سير الانتخابات الرئاسية بمدينة دهب، حيث تفقد لجان الانتخابات بمدرسة فاطمة الزهراء بدهب وتشمل لجنتين أساسيتين "لجنة ذكور ولجنة إناث"، ولجان مدرسة علي بن أبي طالب الإعدادية وتشمل لجنتين وافدين لجنة ذكور ولجنة إناث.



وأشار المحافظ إلى أن هناك متابعة لحظية ومستمرة لسير العملية الانتخابية بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة برئاسته، لمتابعة سير العملية الانتخابية ولتلقي أي شكاوى من قبل المواطنين ومتابعة جميع اللجان العامة والفرعية وحل أي مشكلة في الحال لحين الانتهاء من الانتخابات.



وأضاف أنه تم توفير 40 حافلة وسيارة لنقل المواطنين من التجمعات البدوية إلى مقار لجانهم الانتخابية، مع توفير كافة سبل الراحة داخل المقار الانتخابية، للتيسير على الناخبين، مؤكداً على تسهيل دخول الأشخاص من ذوي الهمم وكبار السن أثناء عملية التصويت، وحسن استقبال ضيوف المحافظة المشاركين في العملية الانتخابية بلجان الوافدين المعدة لذلك.



وأثنى المحافظ على وعي المواطنين وحرصهم على أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية للتعبير عن إرادتهم وحقوقهم الدستورية بما يليق بمكانة المحافظة.



وخلال الجولة تصدر المشهد الانتخابي إصرار أحد المعمرين يبلغ من العمر 120 عاما من تجمع مجيرح التابعة لمدينة دهب على الأدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية.



وشهدت لجان الاقتراع بمحافظة أسوان في يومها الاخير للانتخابات الرئاسية لعام ٢٠٢٤ في توافد عدد كبير من الناخبين للادلاء باصواتهم باول ساعاته.

و شهدت اللجان الانتخابية في يومها الاخير اقبال كبير من قبل السيدات وكبار السن ، وتوافد عدد كبير من الشباب بعكس اليومين الأول والثاني .



وتستمر قوات الأمن بمحيط اللجان الفرعية في تأمين سير العملية الانتخابية و تقديم المساعدات اللازمة بمساعدت أجهزة المحافظة المختلفة.



بينما شهدت اللجان الانتخابية في الوادى الجديد حشود من فئات مختلفة شباب وسيدات وكبار سن وذوي همم، حرصوا على المشاركة بالإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات الرئاسية فى ثالث أيام الانتخابات الرئاسية 2024، التى تشهد إقبالا ملحوظا من الناخبين، وسط تسهيل إجراءات التصويت.

وتُجرى انتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.



قائمة المرشحين



وتضم قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة2024 وفقا لما اعنلته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.

واعدت الهيئة الوطنية للانتخابات كافة الإجراءات الخاصة بانتخابات الرئاسة 2024 داخل البلاد، في لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم وعددها11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيًا بين مدارس ومراكز شباب ووحدات صحية

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