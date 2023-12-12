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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الانتخابات الرئاسية.. بدء فرز الأصوات في مدرسة الشهيد امتياز كامل بالوايلي

فرز الأصوات
فرز الأصوات

بدأت، عمليات فرز الأصوات في مدرسة الشهيد امتياز كامل بالوايلي في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، بعد إدلاء المواطنين أصواتهم لمدة ثلاثة أيام داخل لجان المقار الانتخابية في الفترة من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، والتي يختارون فيها رئيس الجمهورية.

فرز الأصوات 

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، القواعد الاسترشادية للانتخابات الرئاسية 2024، والتى تضمنت الطرق الصحيحة للإجراءات الفرز فى الانتخابات الرئاسية.

إجراءات الفرز

1- من له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات :

• يحق ذلك لمندوب كل مرشح أو وكيله.

• كما يحق لمتابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدبلوماسية.

• وسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة الوطنية للانتخابات الحضور، وفي حالة التزاحم تجرى بينها قرعة للانتخاب.


2- بدء عملية الفرز :

• يقوم رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة ومن حضر من ممثلي المرشحين وممثلي الإعلام والمتابعين، بما يلي:

1- فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع.

2-تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة أمام الحضور والتأكد من أنه أصبح فارغا.

فرد بطاقات الاقتراع المطوية واحدة تلو الأخرى على الظهر، وذلك بمعاونة أمناء اللجنة. 

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