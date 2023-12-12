عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستقوم بكل ما يمكن وفي كل مكان لاستعادة الرهائن أو الجثث.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “إنقاذ الرهائن عملية دولية”.

وأوضح أن “حماس تحتفظ بالرهائن بين المدنيين وفي الأنفاق ما يصعب من عملية استعادتهم”.

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن “هناك اشتباكات ضارية في قطاع غزة”.

وأضاف: “نتواصل مع الجيش الأمريكي حول التهديدات في المنطقة”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، إن إسرائيل ستحاول شن عمليات خاصة لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.