إسرائيل تعلن مقــ.تل 19 فردا من 135 أسيرا في قطاع غزة

أعلن المكتب الصحفي لحكومة الاحتلال الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مقتل 19 من 135 محتجزا لا يزالون في قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة “رويترز” للأنباء.

وكان المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، قال اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل ستقوم بكل ما يمكن وفي كل مكان لاستعادة الرهائن أو الجثث.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن “إنقاذ الرهائن عملية دولية”.

وأوضح أن “حماس تحتفظ بالرهائن بين المدنيين وفي الأنفاق ما يصعب من عملية استعادتهم”.

وفي وقت سابق من اليوم، قال المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عوفير جندلمان، إن إسرائيل ستحاول شن عمليات خاصة لإطلاق سراح الرهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة.