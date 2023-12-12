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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء أعمال الفرز باللجان الفرعية في بني سويف

صدى البلد

 بدأت أعمال الفرز في اللجان الفرعية للانتخابات الرئاسية بمحافظة بني سويف، حيث أغلقت اللجان الفرعية أبوابها في التاسعة مساء، وبدأ القضاة المشرفون على الانتخابات في فتح الصناديق.

في  لجنة مدرسة ابشنا بمركز بني سويف، بدأ المستشار محمد الزيني رئيس اللجنة المشرفة في فرز اصوات الناخبين، وسط حالة من الهدوء التام، بعد انتهاء ماراثون الانتخابات الرئاسية، والتي استمرت على مدار 3 أيام متتالية.

يذكر أن محافظة بنى سويف شهدت إجراء الإنتخابات الرئاسية فى 9 لجان عامة على مستوى مراكز ومدن المحافظة، و450 مقرا انتخابيا يشمل 497 لجنة فرعية بالمدارس، ومراكز الشباب، والمعاهد الأزهرية، وغيرها من المقار الإدارية، كما جرى تخصيص 4 لجان بمراكز بني سويف، و الفشن، و الواسطى، لإتاحة الفرصة للمغتربين من العاملين والطلاب بالمحافظة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

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