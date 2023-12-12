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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إسرائيل تعلق على قيام نائب بولندي بإطفاء شموع عيد "حانوكا" في وارسو

صدى البلد

هاجم عدد من الدبلوماسيين الإسرائيليين، اليوم الثلاثاء،  قيام عضو في البرلمان البولندي يدعى غريزيغورز براون، باستخدام مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "حانوكا" اليهودي في البرلمان البولندي.

وشارك سفير إسرائيل لدى بولندا، يعقوب ليفني، مقطع الفيديو، مرفقا تعليق: "يا للعار.. أحد أعضاء البرلمان البولندي فعل هذا للتو. بعد دقائق قليلة من احتفالنا بعيد الحانوكا هناك".

ومن جانبه، قال مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة داني دانون معلقا عبر حسابه في منصة "إكس": "هي معاداة السامية في بولندا عام 2023، أنا حزين جدا".

وقد استخدم النائب البولندي اليميني براون، اليوم الثلاثاء، مطفأة حريق لإطفاء شموع عيد "الحانوكا" اليهودي التي تمت إضاءتها في البرلمان البولندي.

وكان قد أعرب النائب عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، عن استيائه من وجود رموز يهودية في مبنى البرلمان معلقا أن "بولندا يحكمها أشخاص يخدمون دولا أخرى".

وبحسب ما أوردته وسائل الإعلام، تمت إعادة إشعال الشموع (مرة أخرى) في البرلمان البولندي.

ويعرف "حانوكا" أيضا بعيد الأنوار وعيد التدشين كذلك، وهو عيد يهودي يحتفل به اليهود لمدة 8 أيام ويتراوح موعده حسب التقويم الميلادي بين الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر والأسبوع الأخير من شهر ديسمبر.

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