كاتب صحفي: الحوار الوطني من أسباب الإقبال الكثيف على الانتخابات الرئاسية

تحدث الكاتب الصحفي عادل حمودة، عن الإقبال الكثيف من المواطنين في الانتخابات الرئاسية 2024، موضحًا أن هناك تمهيد أدى إلى هذا الأمر، الحوار الوطني بكل جلساته سواء المذاعة أو غير المذاعة استمر شهورا عديدة وأحيا الحياة الحزبية، وجعل القوى المتعددة تنتعش وتخرج وتستيقظ وتجد أن لها دور.

وأضاف "حمودة"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا الدور وجد نفسه في أول اختبار عملي له بعد الحوار الوطني، وذلك في الانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن 3 من أصل 4 مرشحين ينتمون إلى أحزاب.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ الحزب يمكنه دعم مرشحه وجمع أصوات له، حتى المرشح الذي لا ينتمي إلى حزب ما، فإن أحزاب كثيرة قررت مساندته، وبالتالي، فإن الحياة الحزبية كانت نشطة جدا في هذه الانتخابات، وهو ما أثر على الإقبال.

وأكد، أن المصريين بدأوا يهتمون بالأحزاب، معللا ذلك بأن هذه الانتخابات ستؤدي إلى نوع من التدريب المباشر والمؤشر على الحياة الحزبية في مصر والنشاط السياسي بشكل عام، وبعد هذه الانتخابات سيكون هناك أفق سياسي أوسع.

