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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أستاذ علوم سياسية: تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي بهذا التوقيت أمر مستحيل

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكد الدكتورمصطفى كامل السيد،استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة،أن الحكومة المصرية وقعت اتفاق مع صندوق النقد الدولي وبعد هذا الاتفاق تنصلت الحكومة من بعض التزاماتها بموجب هذا الاتفاق، مشددا على أنه بعد هذا الإتفاق من المفترض أن يقدم الصندوق دعم الحكومة المصرية عبارة عن قرض أخر.

 لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولار

وأشار "السيد"، خلال حواره  ببرنامج حديث القاهرة، المذاع عبرفضائية" القاهرة والناس"، إلى أن تحقيق التزامات صندوق النقد الدولي في هذا التوقيت أمر مستحيل، مؤكدا أن هناك أزمة في توفير للعملة ليس فقط لاستيراد المواد الغذائية ولكن استيراد مواد ومستلزمات الإنتاج.

واضاف أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن أن الأولوية لمحاربة التضخم، ولكن لا يمكن محاربة التضخم بدون حل مشكلة الدولار، وأحد اسباب التضخم هي ارتفاع أسعار السلع المستوردة، منوها بأن تجارب الدول التي أخذت بنصائح صندوق النقد تعرضت لانكماش اقتصادي، والقطاع الخاص قام بدور مهم في النهوض بالصناعة في مراحل سابقة.

النقد الدولي الحكومة المصرية الدولار صندوق النقد الدولى المواد الغذائية

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