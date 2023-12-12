المجلس الاقتصادي بالاتحاد الإفريقي: إقبال المصريين على الانتخابات رهيب

قال رئيس المجلس الاقتصادي بالاتحاد الإفريقي الذي يضم 36 دولة، إنه مهما كانت نتيجة انتخابات الرئاسية 2024 سيبقى الشعب المصري هو الفائز.

وأضاف رئيس المجلس الاقتصادي بالاتحاد الإفريقي خلال حواره مع برنامج "آخر النهار"، أن انتخابات الدولة المصرية من أنحج الانتخابات على مستوى القارة الأفريقية وتتسم بالشفافية والوضوح تنفيذا لما يتماشى مع القوانين الدولية وقوانين الاتحاد الافريقى.



وأردف رئيس المجلس الاقتصادي بالاتحاد الإفريقي: "الاتحاد يضم 36 دولة متعددة الجنسيات لاحظت أن إقبال المواطنين المصريين على الانتخابات رهيب".

الوطنية للانتخابات

قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ التصويت مستمر في بعض اللجان الفرعية، بينما جرى إغلاق بعض اللجان والبدء في الفرز.

وأضاف بنداري في مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات بشأن انتهاء عمليات التصويت في الانتخابات الرئاسية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "التصويت مازال قائما حتى الآن في الزقازيق وبني سويف والمنيا وجزء من القاهرة والمنصورة والفيوم، ومستمرون في تمكين كل الناخبين المتواجدين حتى آخر ناخب يمكن من الإدلاء بصوته ثم يتم الفرز في تلك اللجان".