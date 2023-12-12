وزيرة الهجرة السابقة: المصريون تجمعوا بالانتخابات في أروع صورة يراها الإنسان

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة السابقة للهجرة والمصريين فى الخارج، إن المصريين فى الخارج والداخل تجمعوا أمام لجان الانتخابات في أروع صوره ممكن أن يراها الإنسان.

وأوضحت نبيلة مكرم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر قناة "الأولى" أن المصريين فى الخارج وجهوا رسالة قوية للدولة المصرية وكذا الدول المضيفة.

الانتخابات

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم، أن مشاركة المصريين بالخارج فى الانتخابات ومصطحبين معهم الجيل الثانى والثالث، أكبر رد على المشككين فى الدولة المصرية والمروجين الشائعات حولها.