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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حملة عبد السند يمامة: سعادتنا بالغة بالانتخابات الرئاسية.. وربنا يولي من يصلح

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، سعادته بالمشهد المشرف للانتخابات الرئاسية وخروجها بهذا المظهر الجميل الذي أبهر العالم.

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وقال عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" :"سعادتنا بالغة والمشهد الانتخابي كان مبشرًا للشعب المصري العظيم الذي أكدت وحدته".

وأشار إلى أنه كان هناك زحام شديد أمام اللجان الانتخابية، وكان هناك ضمانة حقيقية بالإشراف القضائي على كل صندوق انتخابي.


وواصل عضو حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة،:"المرأة كانت بطلة المشهد الانتخابي منذ اللحظة الأولى.. نحن أمام مشهد جيد وربنا يولي من يصلح ومستقبل مصر أفضل إن شاء الله".

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