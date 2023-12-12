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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الوحدة الأفريقية: زيارة وفد مجلس الأمن لرفح مهمة ولها تأثير على إدخال المساعدات

المساعدات
المساعدات

أكد السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، أن زيارة وفد من مجلس الأمن للعريش ورفح أمس تأتي بتنظيم بعثتي مصر والإمارات في نيويورك لدى الأمم المتحدة، مشددًا على أن بعثتي فرنسا والجابون تغيبتا لأسباب غير معروفة، ولكن أمريكا تغيبت عن هذه الزيارة.

وقف إطلاق النار

وأشار ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم ستصوت على قرار المطالبة بوقف إطلاق النار، مشددًا على أن مبعوثي هذه الدول ممثلي مجلس الأمن أرسلوا تقارير إلى حكوماتهم بالوضع الذي شاهدوه في رفح والعريش، منوهًا بأن زيارة وفد مجلس الأمن للعريش جاءت تفقدية للأوضاع في العريش وتنظيم قوافل المساعدات التي قلت بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي.

وأوضح أن وفد مجلس الأمن زار المخازن في العريش والتي يديرها الهلال الأحمر المصري وهي مليئة بالكامل، مشددًا على أن هذه الزيارة مهمة ولها تأثير على القرارات المقبلة في الجمعية العامة ومجلس الأمن، مؤكدًا أن إسرائيل تمنع ممثلي الأمم المتحدة من دخول الأراضي الفلسطينية.

 

زيارة مجلس الأمن للعريش الامارات مصر أمريكا وقف إطلاق النار

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