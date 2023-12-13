"ربنا ياخده".. أول تعليق من طليقة مسلم بعد انفصالهما

نشرت طليقة مطرب المهرجانات الشعبية مسلم وهي ميكا البغداد استوري بعد إعلان انفصالها عن زوجها، وكتبت "الواحد قاعد يقلبها في دماغه مش لاقي حل غير إن ربنا ياخذه ".





فاجأ مطرب المهرجانات مسلم، جمهوره ومتابعيه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” بإعلان انفصاله رسميا عن زوجته ميكا البغدادي.





وقال مسلم عبر خاصية استوري، “الحمد لله على كل شيء، الحمد لله تم الطلاق رسمي بيني وبين ميكا البغدادي، للأسف ماكنتش أحب تكون دي النهاية، ويعلم ربنا إني راعيت الله فيها".





وتابع مسلم "تمسكت ببيتي أكثر من مرة، ولكن الحمد لله على كل شيء، وإن شاء الله يكون بينا كل احترام وتقدير؛ عشان سلامة ابني، كل واحد من النهاردة في حاله، ربنا يكرمها بالأحسن، ويكرمني بالأحسن”.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.