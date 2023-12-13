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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

7 منظمات دولية تشيد بإقبال المواطنين المصريين على الانتخابات الرئاسية

صدى البلد

قالت مارينا سامى المنسق الإعلامي لائتلاف نزاهة الذى يضم 7 منظمات خارجية، أن الائتلاف تابع الانتخابات على مدار الثلاثة أيام الماضية.

وأوضحت مارينا سامى، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى، أن الائتلاف يضم بعض الاعضاء الاجانب، الذين رصدوا العديد من الملاحظات الإيجابية.

 اللجان الانتخابية 

وتابعت المنسق الإعلامى لائتلاف نزاهة: ما تم رصد زيادة الإقبال على اللجان الانتخابية بعد فترة الاستراحة وحتى موعد غلق اللجان، المظاهر الاحتفالية، حصر الوطنية للانتخابات مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة أصحاب العلاقات البصرية.

ائتلاف نزاهة الإحتياجات الخاصة الانتخابات اللجان الانتخابية انتخابات

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