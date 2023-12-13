شبانة: مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي ديربي عربي مثير بكأس العالم للأندية

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق اتحاد جدة وجه رسالة قوية إلى النادي الأهلي قبل مواجهة الفريقين يوم الجمعة، رغم تواضع المنافس أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مشيرًا إلى أن العميد لعب شوطًا أول بشكل رائع وسجل ثلاثة أهداف، ثم تراجع الشوط الثاني.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "ستكون هناك قمة عربية بين الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي، ستكون الإثارة هي عنوان تلك المواجهة".

وأضاف: "الأهلي هو النادي الأفضل في قارة إفريقيا سيواجه عميد الكرة السعودية صاحب الجماهيرية الواسعة وحامل لقب الدوري السعودي، والفريق الأحمر دائمًا يلعب كرة قدم جماعية، ولو لعب بطريقته المعتادة فأنه قادر على الفوز بنسبة كبيرة".

وواصل: "الأهلي لو لعب بشكل جماعي فأنه سيكون قادر على الفوز بنسبة مليون%، لابد من اللعب بروح وتركيز، رغم الضغوط الكبيرة، وجمهور الفريق الأحمر سيكون داعم قوي للفريق، وجاهزية اللاعبين بدنيا ونفسيا ستكون نقطة فاصلة، ويجب على الفريق أن يغلق على نفسه ويركز فقط في تقديم مستوى قوي".

وأكمل: "الفوز على اتحاد جدة، قد يكون مفتاح الوصول لنهائي كأس العالم للأندية، لأن الأهلي سيكون قادر على عبور فلومينيسي البرازيلي".

وأتم: مواجهة الأهلي أمام الاتحاد ديربي عربي قوي، ونتمنى الفوز للفريق الأحمر".