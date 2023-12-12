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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس اتصالات النواب: أجندة الرئيس القادم مزدحمة بالكثير من القضايا والتحديات

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب إن مشهد الانتخابات الرئاسية يعد ملحمة وطنية على مدار الأيام الثلاثة وأن الاستحقاق الإنتخابي لم تشهده مصر في تاريخها.

وأضاف بدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن الشعب المصري فاجأ العالم باصطفافه خلف المرشح عبدالفتاح السيسي وهذا دليل على اقتناع الشعب المصري بإنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية وثانيا الرد على الشائعات والأكاذيب المحبطة للشارع وللشعب المصري على مدار سنوات.

سيتم رقمنة كل المصالح 

وأوضح أن أجندة الرئيس القادم مزدحمة بكثير من القضايا والتحديات خاصة مايمر به العالم حاليا من ظروف اقتصادية هي الأصعب وكذلك ماتواجهه الدولة المصرية من أكاذيب وشائعات وافتراءات ونحن نرصد الآف الشائعات من تشكيك في الإنجازات والايجايبات والمشروعات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تواكب التقدم التكنولوجي ومنظومة التحول الرقمي خلال شهور سيتم رقمنة كل المصالح والوزارات والهيئات الحكومية وتعامل المواطنين سيكون رقمي وهذا ماسيعيد الثقة بين المواطنين والحكومة وييسر عليهم.

وأضاف أن من أهم أمثلة التحول الرقمي البريد المصري الذي من خلاله تستطيع إصدارات شهادات ميلاد وخدمات مرورية وخدمات شهر عقارية من خلال البريد.

وأضاف أن الربع الأول من ٢٠٢٤ سيشهد المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة التي ستشهد تحولي كبير في كل الخدمات على مستوى القرى والنجوع .
 

الاتصالات الانتخابات الرئاسية عبدالفتاح السيسي مصر التحول الرقمي

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