ضياء السيد: فوز اتحاد جدة على أوكلاند متوقعا.. وتصريحات مترجم كولر "عبث"

أكد ضياء السيد مدرب منتخب مصر السابق، أن فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي كان متوقعًا بنسبة كبيرة، والجميع كان يرى أن العميد سيواجه الأهلي في كأس العالم للأندية، مشيرًا إلى أن الفريق النيوزيلندي متواضع، وعلى مدار مشاركاته لم يقدم المستوى الفني المطلوب، ويحضر للحصول على الجائزة المالية المخصصة من الفيفا ويعود إلى بلده بعد اللقاء الأول.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "توقعنا جميعًا أن الاتحاد سيفوز لأنه يواجه فريق ضعيف، ومواجهة الأهلي ستكون مختلفة، لأن كل طرف سيأخذ حذره، رغم اقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، وأتمنى أن يعود الأهلي للعب الجماعي ويقدم مستوى جيد".

وأضاف: "فريق اتحاد جدة قدم مستوى جيد هجوميًا، والجبهات كانت تعمل بشكل جيد، وكانتي وفابينيو قدموا مستوى مميزا في وسط الملعب، لكن هناك مشكلة في الجزء الخلفي، وأثق أن الأهلي سيقدم مستوى قوي خلال تلك المباراة".

وأكمل: "يجب على الأهلي أولا التركيز في عبور الاتحاد، لأنها لن تكون مواجهة سهلة بكل تأكيد، والاتحاد قدم مستوى جيد رغم ضعف المنافس، وكان مؤخرا يعاني من أزمة ثقة واضحة وخسر العديد من اللقاءات وأخرها أمام ضمك في الدوري السعودي، وكان حظهم جيد بمواجهة فريق أوكلاند سيتي".

وواصل: "جميع مسئولي المملكة العربية السعودية يدعمون فريق الاتحاد، وكان من المهم لهم تحقيق الفوز وتقديم مستوى جيد، وهم يعلمون صعوبة لقاء الأهلي وتصريحات مدربهم متوازنة".

وزاد: "كريم بنزيما مهاجم قوي ويتحرك بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، ويساهم مع زملائه في تقديم مستوى قوي، كما أنهم استفادوا من سلاح التسديدات من خارج منطقة الجزاء".

وأكد: "الجهاز الفني للأهلي الذي كان متواجدا في الملعب اليوم، لديه عمل قوي من أجل التحضير لمواجهة الاتحاد القادمة".

وأضاف: "أراهن على اللعب الجماعي، وأن نتخلص من أفة ضياع الفرص، خصوصا أن هذه المباريات صعبة ولا تتحمل إهدار الأهداف، وأتذكر أن الأهلي أضاع فرصة هامة في لقاء فلامنجو ثم استقبل هدفا بعدها، لذلك يجب استغلال الفرص المتاحة قدر الامكان، وأن نلعب بشكل جماعي خصوصا في النواحي الدفاعية".

وأشاد ضياء السيد بمستوى احمد حجازي قائد دفاع اتحاد جدة، مؤكدا أنه ظهر بشكل جيد، وكان يستعد بقوة لكأس العالم للأندية، وهو مكسب كبير لمنتخب مصر، وكذلك مصدر ثقة كبيرة لخط دفاع فريق الاتحاد.

وختم: "ما يفعله خالد الجوادي مترجم مارسيل كولر، وتصريحاته المتكررة عبر السوشيال ميديا (عبث)، المترجم كتب أمور غامضة سيتم مناقشتها اعلاميا، وهذا ليس التوقيت السليم لكتابة ذلك حاليا، في ظل ارتباط الفريق بمواجهة قوية بعد أيام، كان عليه أن يتحدث فقط مع أفراد الجهاز الفني ولا يكون على منصات السوشيال، لأن تلك الأقاويل سيتم تفسيرها بشكل مختلف، وكان عليه أن يحافظ على غرفة الملابس، ولا أعرف كيف يخرج للحديث بهذا الشكل، لست موافقًا على كلامه، وحزين جدا لأن كلامه ليس في صالح الفريق".