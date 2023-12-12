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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يعقد مؤتمرا صحفيا غدا لإعلان نتائج متابعة الانتخابات المصرية

رئيس البرلمان العربي
رئيس البرلمان العربي يتفقد لجان الانتخابات

يعقد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، مؤتمرا صحفيا غدا الأربعاء، لإعلان نتائج متابعة بعثة البرلمان العربي للانتخابات الرئاسية المصرية، وذلك بمقر البرلمان العربي بالقاهرة .

وكان البرلمان العربي شارك بأكبر بعثة في تاريخه لمتابعة الانتخابات الرئاسية انطلاقا من حرصه على متابعة هذا الاستحقاق الهام ونقل الصورة الحقيقية لعملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية بجمهورية مصر العربية بكل حيادية وشفافية ونزاهة، و بمهنية غير مسيسة.

ويقوم رئيس البرلمان العربي برفع تقرير مفصل إلى الهيئة الوطنية للانتخابات بجمهورية مصر العربية يتضمن ملاحظات وفد البرلمان العربي المُشارك في متابعة العملية الانتخابية.

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