رئيس إعلام الشيوخ: مشهد الإقبال على الانتخابات الرئاسية نتاج الحوار الوطني|فيديو

قال النائب محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة بمجلس الشيوخ، إن هناك متغير جديد وهو المجتمع المدني وحشد الجماهير لـ الانتخابات الرئاسية 2024 فضلا عن دور المجتمع المدني من خلال التحالف الوطني للجمعيات الأهلية وحياة كريمة من أجل حشد الناخبين للمشاركة في الإنتخابات من خلال قاعدة بيانات كبيرة في القرى والنجوع.

وأضاف محمود مسلم في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن مشهد الإقبال الكبير على الانتخابات هو نتاج الحوار الوطني الذي شهد أكبر اصطفاف منذ ٣٠ يونيو وشاركت فيه كل فصائل ٣٠ يونيو الذين تجمعوا على أرضية وطنية وتناقشوا ثم حدث ثقة بين النظام والأحزاب بشكل كبير.

الانتخابات الرئاسية 2024

وأوضح أن هناك توافق واصطفاف في الرؤية بين الحكومة والشعب في الموقف من الحرب على غزة وموقف مصر من القضية الفلسطينية وموقف الرئيس السيسي من رفض التهجير وكذلك اصطفاف وتوافق بين الحكومة والأحزاب في كثير من القضايا الوطنية.

وأشار محمود مسلم إلى أن هذه الانتخابات الرئاسية تعتبر بمثابة بروفة للأحزاب، خاصة وأننا على أعتاب انتخابات برلمانية قادمة، وكانت فرصة تاريخية حقيقية للأحزاب لاختبار نوابهم وكوادرهم وحشدهم.

وأشاد محمود مسلم بالإعلام الذي قام بدوره بجدارة من خلال توعية الشارع ونشر الثقافة والإعلان عن المرشحين وخطوات الانتخابات وبرامج المرشحين وأفكارهم وغرف عملياتهم وإعلاناتهم وبياناتهم، كل ذلك من خلال الإعلام المصري.

