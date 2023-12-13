أخبار التوك شو| انتهاء الماراثون الانتخابي وبدء الفرز وآخر تطورات المنخفض الجوي المتعمق وموعد عودة الشبورة المائية

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي.

رئيس اتصالات النواب: أجندة الرئيس القادم مزدحمة بالكثير من القضايا والتحديات

قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الإتصالات بمجلس النواب إن مشهد الانتخابات الرئاسية يعد ملحمة وطنية على مدار الأيام الثلاثة وأن الاستحقاق الإنتخابي لم تشهده مصر في تاريخها.

وأضاف بدوي في مداخلة هاتفية مع برنامج مصر جديده الذي يذاع على قناة etc أن الشعب المصري فاجأ العالم باصطفافه خلف المرشح عبدالفتاح السيسي وهذا دليل على اقتناع الشعب المصري بإنجازات الرئيس خلال السنوات الماضية وثانيا الرد على الشائعات والأكاذيب المحبطة للشارع وللشعب المصري على مدار سنوات.



محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

قال النائب محمد أبو العينين رئيس بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن برلمان حوض المتوسط نشأ منذ ١٨ عاما، ومصر كانت إحدى الدول المؤسسة له، لافتا الى انه يضم دول شمال المتوسط ودول جنوب المتوسط، ووصل عدد الدول الى ٣١ دولة وانضمت قطر والإمارات وكذلك العديد من الدول.



إبراهيم محلب: نسب المشاركة بالانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة



قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء سابقا، إن موقف و تماسك الشعب المصري بانتخابات الرئاسة 2014 هو الذي غير المسار سابقا، و الهدف كان تثبيت أركان الدولة.

وأوضح "محلب"، خلال مداخلته ببرنامج يحدث في مصر مع الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، أن ما جرى هذه السنة من نسب مشاركة كبيرة و التي وصلت إلى 45% حتى الأمس، و هي نسبة لم نصل لها من قبل.



ضياء رشوان: الانتخابات الرئاسية مقدمة للمحليات والشيوخ والنواب



أكد ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الانتخابات الرئاسية هي جزء من عملية الإصلاح السياسي، وستكون مقدمة لانتخابات المحليات والشيوخ والنواب، والتجربة أسفرت عن عدم وجود أي اتهامات متبادلة بين المتنافسين، وكان التنافس طبيعيا، وهي فرصة لكل الشركاء السياسيين أن يتناقشوا.



الأرصاد تكشف آخر تطورات المنخفض الجوي المتعمق وموعد عودة الشبورة المائية



قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن حالة عدم الاستقرار التي شهدتها البلاد تم التنويه عنه منذ نهايات الاسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري.

أستاذ قانون: تصرفات الحوثيين في باب المندب جريمة إرهاب دولية وليس قرصنة



علق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وخبير القانون الدولي، على عمليات ضرب الحوثيين للسفن في البحر الأحمر، مؤكدًا أن القانون الدولي للبحار اتفاقية الأمم المتحدة 1982 لقانون البحار تشدد وتؤكد على أن كل المضايق العالمية البحرية مكفولة حرية الملاحة بها، ولا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول أن تقوم بتقيد الملاحة البحرية.

الوطنية للانتخابات: بدء عمليات الفرز في بعض اللجان الفرعية



قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ التصويت مستمر في بعض اللجان الفرعية، بينما جرى إغلاق بعض اللجان والبدء في الفرز.



طاهر أبوزيد: المصريين قالوا كلمتهم بجد رغم كل التحديات

علق الإعلامي طاهر أبو زيد، على المشهد الانتخابي اليوم قائلا: " أحنا فوقنا مرحلة الوعي بكثير، المصريين قالوا كلمتهم بجد رغم كل التحديات و لكن محدش يقدر عليهم".

وأضاف "أبو زيد"، خلال برنامجه المذاع على شاشة المحور، "مشهد المصريين في الانتخابات يخوف و مأثر على ناس كتير، تجمع أي شعب فب العالم بهذا الشكل الناس بتعمله 1000 حساب".



أحمد موسى: مصر لديها مؤسسات قوية.. وأنا راجل بقول اللي جوايا بصراحة



قال الإعلامي أحمد موسي إن شعب مصر عندما شعر بالخطر ورأي تحديات الأمن القومي، وما رآه على الحدود الشرقية والجنوبية والغربية ، أقبل على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية بشكل كبير.

وأكد أحمد موسي، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الشعب المصري لديه أجهزة مؤسسات قوية، مشيرا إلى أن كل أجهزة الدولة المصرية تكاتفت للوقوف بجانب المواطن.



