نجم الزمالك السابق: بيرسي تاو يستحق جائزة الأفضل.. ومواجهة الأهلي والاتحاد متكافئة

أكد طارق السعيد نجم الاهلي والزمالك السابق، أن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي كان له دورًا كبيرًا في الأدوار الإقصائية بمنافسات دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه ساهم في تسجيل وصناعة أهداف مؤثرة مع الفريق، وكان يسير بمستوى طيب وكان من أهم لاعبي الأهلي مع حسين الشحات وكهربا، لذلك يستحق جائزة أفضل لاعب داخل القارة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "بيرسي تاو من أهم مزاياه التحكم في الكرة ولديه سرعات بالكرة، ويمتلك حلول وقادر على الاختراق من الأطراف، وبدأ يطور من نفسه في النواحي الدفاعية أيضًا، وهذه النقطة مهمة للغاية بالنسبة لأي مدرب من أجل مساندة الظهير، كما أنه يمتلك رؤية جيدة في الملعب، ولذلك كان مؤثرًا مع الأهلي في الموسم الماضي، كما أنه متعاون مع زملائه ولا يلجأ للأنانية في الملعب".

وأضاف: "كنت أتمنى أن ينال حسين الشحات جائزة أيضًا بعد مستواه المميز مع الأهلي، وكان مؤثرا مع الفريق ويسير بشكل طيب، وكذلك محمد عبدالمنعم لكن التركيز دائمًا على المهاجمين، ومحمد الشناوي كان له دور كبير مع الفريق، لكن ياسين بونو حصد الجائزة بسبب المركز الرابع مع منتخب المغرب في كأس العالم 2022".

وأكمل: "هدف كهربا في الهلال السوداني رائع للغاية، بعدما تسلم الكرة ووضع الكرة بمهارة عالية، كما أنه امتاز بالهدوء واستلم الكرة بشكل جمالي، لذلك فأنه يعتبر من أفضل الأهداف بالفعل ويستحق الجائزة التي حصل عليها اللاعب".

وتطرق السعيد للحديث عن فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي النيوزيلندي، والمواجهة القادمة بين العميد والأهلي، وقال: "الاتحاد يمتلك عناصر عالمية وأسماء كبيرة، لكن الأهلي يمتلك خبرات كبيرة وسبق وواجه فرق كثيرة في المونديال، لكن المواجهة بين الناديين صعبة، وتحديدا على اتحاد جدة الذي يلعب المباراة على ملعبه ووسط جماهيره".

وأكد: "حظوظ الأهلي كبيرة لعبور اتحاد جدة السعودي وأتمنى وصوله لنهائي كأس العالم للأندية ومواجهة مانشستر سيتي، ولكن من وجهة نظري المبارة متكافئة 50/50، وفريق الاتحاد يضم لاعبين مميزين، وتأقلموا بشكل واضح بعدما خاضوا العديد من المباريات في الدوري السعودي مؤخرًا، وبنزيما وكانتي وفابينيو من العناصر المؤثرة، وعودة حجازي للمشاركة ستساهم في تقوية الخط الخلفي".

وختم: "أتوقع تألق بيرسي تاو ومحمود كهربا وحسين الشحات خلال لقاء الأهلي والاتحاد، خصوصا أن لديهم مهارات جيدة، وأتمنى تحقيق نتيجة طيبة للفريق الأحمر".