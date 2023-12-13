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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو برلمان البحر المتوسط: أشعر بمشاركة كبيرة من المواطنين عن انتخابات 2018

عضو برلمان البحر
عضو برلمان البحر المتوسط

قال بيدرو روكي، عضو بعثة برلمان البحر المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إن هذه المرة السادسة له في مصر، وهو كان في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في 2018 كمراقب أيضا، ولكن هذه المرة يشعر أن هناك مشاركة أكبر بكثير. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "روكي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد": "نشعر بمزيد من الحماس في الشوارع المصرية بالقرب من لجان الانتخابات، وبالتالي الشعب المصري متحمس للمشاركة في اللجان الانتخابية بسعادة كبيرة وغامرة". 

وتابع أن الانتخابات هي احتفالا بالديمقراطية وحان الوقت أن يعبر الشعب المصري عن سيادته وحريته وديمقراطيته، وهذا ما أعجبه في الأمر، ولا يوجد أي عقبات أو مشكلات سواء داخل أو خارج لجان الاقتراع، وكان كل شيء على ما يرام، وكان هناك اتباع تام بشأن الانتخاب والاقتراع، وكان هناك شفافية كبيرة للغاية، وفرص متاحة لكافة المرشحين والناخبين، "رأيت دموع الناس الذين يتوجهون للجان الاقتراع ويعرفون نفسهم ويقدمون أعضاء أسرتهم ويرغبون في التصويت بشكل فعال"

وواصل أنه لا يوجد ما يشكل عقبة أمام هذه العملية الانتخابية، وهناك شفافية كبيرة وعملية ديمقراطية تماما وفق المعايير المتفق عليها. 

الانتخابات الرئاسية برنامج على مسئوليتي أحمد موسى قناة صدى لجان الانتخابات

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