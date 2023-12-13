نجم الأهلي السابق: العامل البدني سيصنع الفارق في مواجهة اتحاد جدة

أكد خالد جادالله لاعب النادي الأهلي الأسبق، أن فوز اتحاد جدة السعودي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، أمر متوقع والفريق السعودي قدم شوط أول رائع.

وتابع جادالله خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "دوافع اتحاد جدة سوف تزداد قبل مواجهة الأهلي، ولكن الأحمر ليس بالفريق الهين ويجب على اللاعبين التركيز الشديد واستغلال أنصاف الفرص".

وأضاف جادالله: "كولر يحب عليه زيادة المعدل البدني للاعبين في ظل صعوبة المباراة المقبلة، واختيار التشكيل المناسب للمباراة، ودراسة نقاط ضعف الاتحاد واستغلالها".

واختتم: "الأهلي عليه أن يأخذ المبادرة أمام اتحاد جدة وفرض سيطرته على المباراة منذ بدايتها، وعدم منح الفرصة للمنافس في تشكيل هجمات منذ البداية، والفوز سيأتي بالقيادة الحكيمة وحالة اللاعبين الجيدة".