أحمد موسى يستعرض إدلاء رئيس تحرير صدى البلد بصوته في الانتخابات الرئاسية

استعرض الإعلامي أحمد موسى، إدلاء الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع صدى البلد بصوته في الانتخابات الرئاسية 2024، في ضوء حرصه الكبير على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقه الدستوري.

حديث عن الانتخابات الرئاسية

وقال "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد" إن الكاتب الصحفي أحمد صبري حرص على الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية اليوم، لممارسة حقه الدستوري وسط ملايين من الشعب المصري.

واستعرض أحمد موسى أيضا عدد من المواطنين الذين أدلوا بصوتهم وكانوا سعداء ويعبرون عن سعادتهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بمشاركتهم في الانتخابات الرئاسية.