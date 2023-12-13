عضو برلمان البحر المتوسط: الشعب المصري كانت مشاركته فعالة في الانتخابات

قال جينارو ميلوروي، عضو بعثة برلمان البحر الأبيض المتوسط لمتابعة الانتخابات الرئاسية، إنه سعيد جدا بالتواجد داخل مصر والترحيب من الشعب المصري، وليست تلك هي الزيارة الأولى له، ولكن يجب التأكيد على أهمية الانتخابات الرئاسية، "نحن متعهدين ليس فقط أن نكون مراقبين في العملية الانتخابية ولكن يكون أنشطة أكثر من ذلك".

حديث حول الانتخابات الرئاسية

وأضاف، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع من خلال قناة "صدى البلد"، أنه يشعر بوجود حماس شديد من الشعب المصري، "كنت مهتم بثلاث أمور بداية المشاركة، والمشاركة من الشعب المصري كانت فعالة وعلى مستوى كبير، كما أن هناك إشادة ومشاركة بمقارنة النسبة الأخيرة من الانتخابات".

واستكمل أنه لم يواجه أي عقبات في الداخل أو الخارج في لجان الاقتراع أو اللجان الانتخابية وهذا أمر كان في غاية الأهمية، إذ أنه في كثير من المهام والبعثات لمراقبة الانتخابات في الأنحاء والمنطقة، وكان من الأهمية أن يكون هذا النوع من الاستقرار.

وواصل: "ثالثا العملية الانتخابية، الانتخابات تأتي تحت رعاية القضاة، ويتم مراقبتها بشكل كبير وشكل دقيق، وكذلك الهيئة العامة للانتخابات، ونعلم أن هناك الكثير من المراقبين الذين يراقبوا هذه العملية".