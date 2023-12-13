ناقد رياضي يكشف استعدادات الأهلي لمواجهة اتحاد جدة

أكد محمود شوقي الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي خاض مرانه الأول في السعودية، والتي بدأها السويسري مارسيل كولر المدير الفني، بجلسة قصيرة مع اللاعبين.

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام خلال برنامجه "+90" على قناة النهار: "هناك حالة تركيز شديد داخل معسكر الفريق، وكل اللاعبين بحالة جيدة ولا توجد أي إصابات أو أي نزلات برد".

وأضاف محمود شوقي: "كان هناك تخوف لدى جماهير اتحاد جدة قبل مواجهة أوكلاند سيتي من أي مفاجأة، ولكن بعد المباراة كان هناك حالة من التفاؤل بالقدرة على عبور النادي الأهلي يوم الجمعة المقبل".

وقال: "كانتي وصف الأهلي بالفريق الصعب، وسيكون أمامهم منافسة قوية ولن يكون سهلًا وبالتالي هناك احترام كامل من الجانبين قبل مباراة ربع نهائي البطولة".

واستطرد محمود شوقي: "الجهاز الفني واللاعبين لديهم علم بغضب الجماهير، وبالتالي هناك تحدي كبير لتشريف الفريق وجماهيره، وهناك ثقة نوعا ما قبل مواجهة اتحاد جدة المقبلة".