الشعب بطل الحكاية| مشهد مشرف بالانتخابات الرئاسية .. مؤسسات الدولة :  المصريون تمسكوا بحقهم الدستوري وأدركوا التحديات.. والتنسيقية : كانوا على قدر المسؤولية

قدم المصريون على مدار ثلاثة أيام _وكعادتهم_ مشهدا مشرفا أثبتوا من خلاله من جديد للعالم أن مصر باقية بفضل أبنائها وحرصهم على أمنها ومستقبلها ،واتفقت كافة الجهات والأحزاب والمؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن الشعب المصري هو البطل في حكاية مصر .



الهيئة الوطنية للانتخابات :

ومن جانبها شكرت الهيئة الوطنية الشعب المصري على الشعب المشرف الذي أظهره للعالم في الانتخابات الرئاسية وشكرت المصريين علي وعيهم وروحهم الوطنية وحثهم علي المشاركة في الاستحقاق النيابي والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية.

الهيئة العامة للاستعلامات :

الهيئة العامة أشارت إلى أن الصحف الدولية أكدت في تغطيتها للانتخابات الرئاسية أن هناك وعي وإدراك كاملين لدي المواطن المصري بأهمية هذا الاستحقاق الدستوري خاصة مع ما يحيط بالوطن من تحديات اقليمية وأمنية.



ولفتت الهيئة إلى ربط كثير من التقارير بين الانتخابات وأحداث غزة مشيرة إلى أن التوتر على الحدود المصرية كان له تأثير إيجابي على الانتخابات وعلى حظوظ المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. مع تفسيرات ذلك بنشاط الاحزاب في حشد أصوات الناخبين وكذلك إدراك المصريين لأهمية المشاركة بسبب الظروف الاقليمية المحيطة.



تنسيقية شباب الأحزاب :

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، توجهت بالشكر لجموع الشعب المصري على المشاركة الإيجابية في انتخابات الرئاسة، مؤكدة أن المشاركة الكبيرة تعكس وعي المواطنين الحقيقي بحجم التحديات التي تواجه البلاد، واصطفافه خلف وطنه وتفويضه الرئيس القادم لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ الأمن القومي المصري.



على قدر المسؤولية



وأكدت التنسيقية - في بيان مساء اليوم الثلاثاء - أن المصريين دائمًا ما يثبتون أنهم على قدر المسؤولية، ومدركون لحجم التحديات والمخاطر، ومؤمنون بالوطن إيمانًا كاملًا، وأن كثافة التصويت التي استمرت لثلاثة أيام من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، غير مسبوقة وفاقت كل توقع.

وثمنت التنسيقية وعي المصريين بأهمية الاستحقاق الانتخابي، ومشاركتهم الكثيفة في عملية الاقتراع، واختتمت: "شكرًا كنتم قد المسئولية".

ائتلاف نزاهة الدولي :



ومن جانبه وجه كوفى كانكام رئيس ائتلاف نزاهة الدولي لمتابعة الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 ورئيس مجموعة المنظمات غير الحكومية الكبرى في أفريقيا، الشكر للمصريين على الأداء والمشاركة الجيدة بالانتخابات الرئاسية.

وقال خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" :"أوجه التحية للشعب المصرية، والعملية الانتخابية نجحت وكانت على ما يرام، وكان هناك العديد من النتائج الإيجابية المختلفة في الانتخابات الرئاسية، وكل ملاحظاتنا كانت إيجابية".