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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجهيز الونش .. حقيقة مفاوضات الزمالك مع مروان حمدي

صدى البلد

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الزمالك سوف يجهز محمود الونش مدافع الفريق العائد من إصابة الرباط الصليبي، بخوض مباراة ودية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الزمالك سوف يخوض مباراة ودية عقب مباراة سيراميكا كليوباترا بالدوري، من أجل تجهيز المدافع ومنحه حساسية المباريات قبل خوضه أي مباراة رسمية".

وفي سياق آخر اكد أمير هشام أن مروان حمدي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خارج حسابات نادي الزمالك في يناير المقبل.

وتابع "الزمالك لم يتفاوض مع مروان حمدي أو ناديه من أجل عودته مرة أخرى إلى القلعة البيضاء، بالميركاتو الشتوي".

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