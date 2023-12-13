جاد الله: جوائز الأهلي الإفريقية أفضل حافز قبل مونديال الأندية

أكد خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سيقدم مباراة قوية أمام اتحاد جدة السعودي في المباراة المرتقبة بينهما في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.



وقال خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" من وجهة نظري أن تتويج النادي الأهلي بجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" أفضل حافز للفريق واللاعبين قبل مونديال الأندية "

وتابع:"أتمنى أن يحقق الأهلي فوزاً مهماً على فريق اتحاد جدة السعودي والتأهل إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية ".