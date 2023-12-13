نجم الأهلي السابق: أتمنى مشاركة أكرم توفيق أمام اتحاد جدة

قال خالد جاد الله نجم النادي الأهلي السابق أن مشاركة أكرم توفيق ستكون الأفضل لقيادة الجبهة اليمنى في المباراة القادمة أمام اتحاد جدة السعودي في بطولة كأس العالم للأندية في السعودية.



وأضاف خالد جاد الله نجم فريق الأهلي السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" أكرم توفيق الأفضل لقيادة الجبهة اليمنى أمام اتحاد جدة ويجب أن يعتمد عليه مارسيل كولر المدير الفني للفريق على حساب محمد هاني ".



وتابع:" أكرم توفيق يجيد الأدوار الدفاعية في مثل هذه المباريات وسيكون مكسب كبير للأهلي أمام فريق اتحاد جدة السعودي ".