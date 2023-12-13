الأهلي يتجه للموافقة على إعارة عبد القادر لسموحة

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي وافق على طلب المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة بالحصول على خدمات أحمد عبد القادر جناح الفريق الأحمر على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"منح النادي الأهلي أحمد عبد القادر الضوء الأخضر بالرحيل إلى نادي سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري بعد خروجه من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي واستبعاده من قائمة كأس العالم للأندية في السعودية".

وتابع:" أحمد عبد القادر يرغب في المشاركة باستمرار مع فريقه الجديد بعد الرحيل عن النادي الأهلي ويتبقي فقط موافقته على الانتقال إلى سموحة على سبيل الإعارة ".