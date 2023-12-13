عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لماذا تراجع التضخم السنوى في مصر خلال نوفمبر الماضي؟

صدى البلد

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التغير الشهري والسنوى في معدل التضخم داخل المحافظات .

ووفقا لما أعلنه الجهاز تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل  ( 36.4% ) مقابل ( 38.5 % ) لشهر أكتوبر 2023.

 

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى عدة أسباب من بينها انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، أسعار الخضروات بنسبة 4.7%، أسعار خدمات النقل بنسبة 2.3%، أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.3%. 

txt

تراجع معدل التضخم السنوى لاجمالي الجمهورية لشهر نوفمبر 2023

txt

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة0.1%، أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%،  أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%.

كما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 11.7%، أسعار الأقمشة بنسبة 2.2%، أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، أسعار التنظيف، والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)، 

وارتفع المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، أسعار الصحف والكتب والأدوات 0.3%.

التضخم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

السيسي يكتسح.. ننشر الأرقام التي حصل عليها المرشحون في 12 لجنة عامة

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

استمرار الأمطار .. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

حقيقة مد انتخابات الرئاسة إلى يوم رابع.. رد حاسم من الهيئة الوطنية

موضوعات متعلقة

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

5 توصيات عاجلة.. تحركات سريعة من لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع|تفاصيل

الزيادة خلال أيام..تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لإجور العاملين في القطاع الخاص

باقي يومين.. 15 ديسمبر انتهاء هدايا البنوك للمواطنين

زلزال قوى يضرب أسعار الذهب.. وقيمة غير متوقعة لـ عيار 21

محيي الدين: مصر أكدت على ضرورة التوازن بين تنفيذ العمل المناخي ودعم الدول النامية

القومي للحوكمة يبحث مع معهد الإدارة العامة في البحرين سبل تعزيز التعاون

65 متدربا من المؤسسات الصناعية يشاركون في برنامج تدريبي ينظمه معهد التخطيط

ترشيحاتنا

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل مدير أحد المستشفيات بغزة

اللجنة العامة بمركز الإسماعيلية.. حصول المرشح السيسي على 62 ألفا و864 صوتا

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 59 ألفا و73 صوتا بمركز أبو صوير بالإسماعيلية

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 67 ألفا و886 صوتا بقسم ثالث الإسماعيلية

إكسترا نيوز: السيسي يحصل على 99 ألفًا و915 صوتًا بقسم ثان الإسماعيلية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تصدق| تناول هذه المشروبات لتقوية العظام

قصة حارس نابليون الشخصي الذي رافقه من مصر إلى فرنسا وأصبح مملوكًا

هل له علاقة بالحرب؟| شركة عالمية تنهي عقد رعاية منتخب إسرائيل

بفستان شفاف.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

ملأت صالات تحرك المسافرين.. مياه الأمطار تغرق مطار بيروت

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ