لماذا تراجع التضخم السنوى في مصر خلال نوفمبر الماضي؟

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء التغير الشهري والسنوى في معدل التضخم داخل المحافظات .

ووفقا لما أعلنه الجهاز تراجع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية والذي بلغ (191.8) نقطة لشهر نوفمبر 2023 مسجلاً تضخماً سنوياً بمعدل ( 36.4% ) مقابل ( 38.5 % ) لشهر أكتوبر 2023.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى عدة أسباب من بينها انخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 1.5%، أسعار الفاكهة بنسبة 3.5%، أسعار الخضروات بنسبة 4.7%، أسعار خدمات النقل بنسبة 2.3%، أسعار خدمات الفنادق بنسبة 0.3%.

وذلك على الرغم من ارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 5.2%، وأسعار الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة0.1%، أسعار الألبان والجبن والبيض بنسبة 2.7%، أسعار الزيوت والدهون بنسبة 1.0%، أسعار السكر والأغذية السكرية بنسبة 5.9%.

كما ارتفعت أسعار الدخان بنسبة 11.7%، أسعار الأقمشة بنسبة 2.2%، أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 1.7%، أسعار التنظيف، والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (0.7%)، مجموعة الأحذية بنسبة (0.6%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (1.2%)،

وارتفع المنفق على النقل الخاص بنسبة 6.2%، والخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة 0.1%، أسعار الصحف والكتب والأدوات 0.3%.