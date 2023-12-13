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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وفقا للقانون.. احذر عقوبة التعرض للصندوق الانتخابي

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

أُسدل الستار على الانتخابات الرئاسية 2024، والتي استمرت على مدار ثلاث ايام بدأت من يوم الأحد وانتهت أمس الثلاثاء بعد أن أظهرت مشهدًا "ديمقراطي" يبرز تعددية حزبية من جهة، ومسؤولية وطنية تحلى بها الشعب المصري من جهة أخرى.

 

وفي هذا الاطار حذر القانون من التعرض للصندوق الانتخابي المحتوي على بطاقات الانتخاب واضعا لذلك عقوبة السجن 

ونصت المادة 67 من قانون الانتخابات الرئاسية على أن يعاقب بالسجن كل من خطف الصندوق المحتوي على بطاقات الانتخاب أو الاستفتاء أو أتلفه أو غيره أو عبث بأوراقه".

 

واحتشد المواطنيين على مدار ثلاثة أيام، أمام صناديق الاقتراع، وينتظر المواطنينون إعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر وفقا للجدول الزمني للهيئة والوطنية للانتخابات.

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