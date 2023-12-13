رئيس اللجنة الأولمبية: مصر حاليا تعيش أفضل طفراتها الرياضية بفضل دعم الدولة

صرح المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، عن التطورات والبنية التحتية التي تشهدها الدولة المصرية بشكل عام والرياضة بشكل خاص.

قال هشام حطب عبر تصريحات تليفزيونية في برنامج ملاعب الابطال بقناة أون تايم سبورتس مع الإعلامي إبراهيم المزين : “ أن ما حدث خلال العشر سنوات الماضية يعد إعجاز أكثر مما هو إنجاز، فالتطور الكبير الذي تشهده مصر والبنية التحتية خاصة في الرياضة يشهد عليه العالم أجمع“.

وأضاف: “الجميع منبهر كثيرًا من هذه التطورات، فقد قام رئيس اللجنة الأولمبية الدولية بزيارة مصر خلال شهر سبتمبر 2022 والتقى مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقام بزيارة المدينة الأولمبية وانبهر كثيرًا“.

وتابع: “وبعدما شاهد رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الصرح الكبير والامكانيات التي تتوفر في مصر، طلب من رئيس الجمهورية التقدم باستضافة أولمبياد 2036 ليتم تنظيم أول دورة أولمبية في إفريقيا“.

وواصل: “أصبح هناك تطور كبير في الرياضة المصرية خلال الفترة الماضية، كما أصبح هناك ثبات في مستوى وأداء اللاعبين وتطورت الرياضة بشكل كبير فهي تتقدم ولا تتأخر“.

واختتم رئيس اللجنة الأولمبية: “الجميع يحقق نتائج جيدة ومميزة، وهناك منظومة رياضية متكاملة بين الأندية والاتحادات واللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة والدولة، كل هذا ينتج عنه أبطال“.