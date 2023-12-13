عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

السولية: الأهلي قادر على تحقيق إنجاز جديد في المونديال

عمرو السولية
عمرو السولية

 

أكد عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي أن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية شرف عظيم، مشيرًا إلى أن اللاعبين هدفهم الوصول إلى المباراة النهائية وتحقيق مركز متقدم في البطولة.

وقال: «المشاركة في كأس العالم للأندية إضافة كبيرة لتاريخ أي لاعب، وكذلك تواجد النادي الأهلي في البطولة بجوار أفضل الأندية بالعالم أمر عظيم للغاية، وبالتأكيد الفريق قادر على تحقيق إنجاز جديد ومركز متقدم، وطموحنا الوصول إلى المباراة النهائية بعدما سبق أن حققنا الميدالية البرونزية في بطولات سابقة».

وأضاف: «أي لاعب في مصر يتمنى اللعب للنادي الأهلي، ودائمًا كان حلمي الانضمام لصفوفه حتى تحقق هذا الحلم، وأتمنى حصد المزيد من الألقاب خلال السنوات المقبلة».

وزاد: «هناك تطور واضح في الكرة السعودية، وأصبح الدوري السعودي من أقوى الدوريات، و مؤخرًا نجحوا في استضافة البطولات الكبرى مثل كأس العالم للأندية ٢٠٢٣، وكأس العالم ٢٠٣٤، وأتمنى أن يكون لنا حظوظ كبيرة بالوصول للنهائي في مونديال الأندية».

وتابع: «نسعى دائمًا لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا من أجل التواجد في كأس العالم للأندية، وحتى يظل اسم النادي الأهلي في المنافسة بقوة مع الفرق الكبرى على مستوى العالم، والأهلي لديه فرصة كبيرة من أجل تحقيق مركز متقدم، والوصول للمباراة النهائية، ونسعى لصناعة تاريخ للنادي الأهلي ولأنفسنا كلاعبين».

وبسؤاله عن الهدف الذي سجله في شباك الهلال السعودي، قال: «المباراة كانت بين فريقين كبيرين ، وكانت مهمة بالنسبة إلينا، والحمد لله على تحقيق المكسب وتسجيل الهدف».

وأشار إلى أن طموح الفريق والجمهور بالتأكيد يزيد بشكل كبير، ولكن علينا التفكير أولًا في المواجهة الأولى أمام اتحاد جدة يوم 15 ديسمبر، ومارسيل كولر طالبنا بتحقيق طموحات جماهير الأهلي وأن نسعدهم ونتمنى أن نكون عند حسن الظن.

وأضاف: «المواجهة مع اتحاد جدة ستكون قوية، خصوصًا أنه تغير كثيرًا عن السنوات السابقة، بعدما قام بضم لاعبين من أفضل العناصر على مستوى العالم، ونتمنى تقديم مباراة قوية وتحقيق الفوز».

وأكمل: «تقلد شارة قيادة الأهلي في بطولة كبيرة مثل كأس العالم للأندية تحديدًا يكون عبئًا كبيرًا على أي لاعب، ولكنه شرف كبير في نفس الوقت، ويعطي أي لاعب دفعة للظهور بمستوى قوي».

وختم: «جمهور الأهلي دائمًا يكون الداعم الأول والمساند للفريق، وتعودنا على تواجدهم معنا في أي مكان بأعداد كبيرة سواء داخل إفريقيا أو في أي مكان بالعالم، وأتمنى إسعادهم بتحقيق نتائج جيدة في كأس العالم للأندية».

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

ترشيحاتنا

الانتخابات الرئاسية 2024.. انتهاء الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة

حماس: نقول للصهاينة بأن قيادتكم الفاشلة لا تلقي أي اعتبار لحياة جنودكم الذين يُقتلون

لم يتألم| جنفير أنيستون تكشف تفاصيل حديثها لماثيو بيري قبل وفاته بساعات

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

أبوه وأمه وأخوه| قرار عاجل بشأن مرتكب جريمة دار السلام

إكسترا نيوز تنشر المؤشرات الأولية للحصر العددي للجان العامة بالانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر.. ظهور هذه الأعراض يدل على التهاب الزائدة

جمالها خطف كأس العالم للأندية| حكم مباراة الاتحاد وأوكلاند تثير الجدل| ماذا فعلت؟

جمال شعبان: البوتاسيوم مفيد للقلب والمخ.. تعرف على أبرز الأطعمة الغنية به

أحذية الكعب العالي صممت قديما للرجال لا النساء.. ما القصة؟

فيديو

نقلتها طائرة خاصة لقصر أثرى بإيطاليا.. حفل أسطورى لخطوبة إعلامية شهيرة| فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ