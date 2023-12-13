3 مهاجمين مرشحين للانتقال.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، رفض الجلوس مع مارسيل كولر المدير الفني قبل سفر البعثة إلى السعودية، لخوض كأس العالم للأندية، منعًا لوجود أي ضغوط على المدرب، مشيرًا إلى أن رئيس النادي اكتفى بتوصيل رسالة عن طريق خالد مرتجي رئيس البعثة وخالد بيبو مدير الكرة بأنه يدعم الفريق وينتظر نتائج قوية.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "التقييم النهائي سيكون مع نهاية ديسمبر الجاري، وسيكون الفريق وقتها قد لعب 4 بطولات منذ بداية الموسم بعد انتهاء المشاركة في مونديال الأندية ثم كأس السوبر المصري، والأهلي لا يسير بالقطعة لكن يجب وجود تقييم للمرحلة الحالية، ولكن كان الفريق في حاجة لمهاجم قوي".

وأضاف: "نادي زد يريد ضم كريستو بشكل نهائي مقابل 650 ألف دولار خلال شهر يناير المقبل، لكن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي قد يفكر في إعارته فقط لمدة ستة أشهر، لأنه يرفض البيع النهائي، حيث يريد منحه الفرصة للمشاركة في المباريات مثلما فعل مع أحمد قندوسي الذي انضم لنادي سيراميكا كليوباترا".

وواصل: "سموحة يريد ضم أحمد عبدالقادر من الأهلي على سبيل الاعارة، ويرغب أيضا في ضم كريستو، كما أن الفريق السكندري يريد ضم زعلوك ومعتز محمد على سبيل الاعارة لكن الأهلي رفض، وقد يتغير الوضع حال ضم مهاجم جديد".

وأتم: "هناك مهاجمين مرشحين للانضمام للأهلي من بينهم أحمد ياسر ريان بجانب أحمد أوفا لاعب انبي ومروان حمدي مهاجم المصري بعد عرضه للبيع من جانب ناديه في ظل وجود أزمة مع الجماهير، والملف حاليا يديره مسئولي شركة الكرة بالنادي".