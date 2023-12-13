مايا مرسي: قوة المشاركة تجعل الانتخابات الرئاسية 2024 تاريخية

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إن قوة التواجد لكافة فئات المجتمع يجعل الانتخابات الرئاسية 2024 انتخابات تاريخية في ظل كثافة الأعداد المشاركة.



وأشادت رئيسة المجلس - في تصريح لها يوم الثلاثاء - بمشاركة مختلف الفئات العمرية بالعملية الانتخابية من سيدات ورجال وكبار سن وأطفال.

وأشارت إلى دور المتابعين الميدانيين التابعين للمجلس على أرض الواقع من خلال ما يقرب من 2000 متابع رصدوا العمليات الانتخابية ومشاركة المرأة المصرية بمختلف محافظات الجمهورية على الأرض.

وأوضحت أن المتابعين الميدانيين التابعين للمجلس أجروا زيارات على الأرض وصلت لأكثر من 13948 زيارة.

ووجهت الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على قبول هذا الكم الهائل من المتابعين الميدانيين التابعين للمجلس، الذين تواجدوا على الأرض بقوة على مدار أيام الانتخابات الثلاثة حيث زاروا أكثر من 7 آلاف لجنة.

وأشارت إلى أن غرفة عمليات المجلس كانت تضم أكثر من 40 شخصا على مدار الانتخابات يتلقون أي استفسارات ويتواصلون مع المتابعين الميدانيين، فضلا عن الخط الساخن 15115 الذي يتلقى استفسارات من السيدات.

وأكدت أنه لم يتم تلقي أية شكاوى وكانت أغلب الاستفسارات عن أماكن اللجان والمساعدة في الوصول للجان، موضحة أنه تم رصد توفير الإتاحة لذوي الإعاقة وتوفير بطاقات برايل لذوي الإعاقات البصرية.

وقالت الدكتورة مايا مرسي إن المرأة المصرية أصبحت كتلة حرجة في كافة الاستحقاقات الدستورية.

غير مسبوقة

وأضافت أن المشاركة بالعملية الانتخابية غير مسبوقة والإدلاء بالتصويت كان يتم في سهولة ويسر ورصدنا تجهيزات على أعلى مستوى في اللجان من أماكن انتظار لكبار السن.

وأشارت إلى أن التعليق الذي تلقته الغرفة من أكثر من متابع كان بشأن تواجد المتطوعين بكثافة في محيط اللجان لتقديم العون والمساعدة لكبار السن ، فضلا عن دور القضاء في تقديم كافة التسهيلات للناخبين والناخبات.

ولفتت إلى أنه تم رصد فتيات تشاركن لأول مرة في الانتخابات وظهرن في مجموعات كبيرة مما يعكس وعيهن، قائلة " بناتنا بقت عارفة إن صوتها هيفرق ورصدنا سعادة عارمة لدى الفتيات بعد نزولهن للتصويت والمشاركة في العملية الانتخابية".

وأضافت" الابتسامة التي نقلها لنا المتابعين الميدانيين على وجوه السيدات أمام اللجان تعكس روح المشاركة وحرص السيدات والرجال على المشاركة في هذا العرس الديمقراطي".

وأعربت رئيسة المجلس - في ختام تصريحها - عن سعادتها بالسيدات والرجال المشاركين، قائلة" هذه هي مصر، واليوم شعب مصر يرسم مستقبل وهنفرح قريبا بعد الإعلان عن النسب الكبيرة المشاركة في الانتخابات".